وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مشروع نيوم

2020-11-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المخلفات والموارد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة البيئية، أو العلوم البيئية)، أو التخصصات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير الإستراتيجية/ الصحة والرفاهية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو إدارة المشاريع)، ويفضل شهادة الماجستير.

– منسق العلاقات والمعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير تصميم التخطيط العمراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، الهندسة)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



