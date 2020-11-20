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#وظائف فنية وإدارية شاغرة في معهد خدمات البترول
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في كل من الدمام، والخفجي.
تفاصيل وظائف المعهد التقني لخدمات البترول:
وأبرزت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على وفق المسميات التالية:
– فني/ رافعات، معدات ثقيلة، معدات حفر (عدد وظيفتين/ الدمام).
– أخصائي التدقيق الداخلي (الدمام).
– مدرب/ فني أول ميكانيكي (الخفجي).
– مدرب فني ثانٍ ميكانيكي (الخفجي).
– مدرب فني ثانٍ لحام (الخفجي).
التقديم على وظائف المعهد التقني لخدمات البترول:
وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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