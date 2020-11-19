وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

2020-11-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بنجران، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– صيدلي (عدد 6 وظائف).

– أخصائي أول أطفال.

– طبيب أخصائي أول الطوارئ (عدد وظيفتين).

– استشاري العلاج النفسي.

– طبيب نائب الطب النفسي.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

