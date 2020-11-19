وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة شركات الراشد

2020-11-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت مجموعة شركات الراشد، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أمين صندوق (للجنسين/ الدمام).

– فني إطارات (للرجال/ الرياض).

التقديم على وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

