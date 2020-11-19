- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة للخريجين وذوي الخبرة في الاتصالات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة للخريجين وذوي الخبرة في الاتصالات السعودية
للعمل بمقر المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:
وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل الامتثال التقني (عدد وظيفتين/ للخريجين): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.
– مشرف تسويق (لذوي الخبرة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والتسويق).
التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:
وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة للخريجين وذوي الخبرة في الاتصالات السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.