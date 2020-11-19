وظائف إدارية شاغرة في شركة الرقيب التجارية

2020-11-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم داخلي (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم الداخلي.

– محلل نظم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات، أو نظم المعلومات الإدارية).

– ممثل خدمة العملاء: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

