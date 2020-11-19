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#وظائف هندسية شاغرة في المعهد التقني لخدمات البترول
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (4) وظائف هندسية شاغرة للرجال، على مسمى “مقيم الوظائف الصناعية”؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.
شروط وظائف المعهد التقني لخدمات البترول:
وأبرزت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية)، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف المعهد التقني لخدمات البترول:
وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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