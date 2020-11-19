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#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المنطقة الغربية.
شروط وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:
وأبرزت شركة الخدمات الأرضية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي تطوير أعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم السياسية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، والتسويق)، أو المجالات ذات الصلة.
– مدير التدقيق: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
التقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:
وأوضحت شركة الخدمات الأرضية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يناير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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