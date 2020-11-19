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2020-11-19 #وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة زين للاتصالات لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض. تفاصيل وظائف شركة زين للاتصالات: وأبرزت شركة زين، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مهندس تقنية معلومات أول. – المدير العام التنفيذي لإدارة البيع بالجملة. – أخصائي أول التطبيقات. – مدير أول الاستدامة. – مدير المبيعات عبر الهاتف. – مدير الاتصال المؤسسي. التقديم على وظائف شركة زين للاتصالات: وأوضحت شركة زين أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 ديسمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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