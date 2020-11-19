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#وظائف إدارية شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:
وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مستشار قانوني أول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص القانون.
– مترجم ثانٍ: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأدب الإنجليزي، الترجمة، مترجم لغة)، أو المجالات ذات الصلة.
التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 4 ربيع الثاني 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 17 ربيع الثاني 1442هـ.
ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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