وظائف شاغرة لدى فروع متاجر بنده

2020-11-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من جازان، وأبها.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصفف أرفف (جازان).

– مساعد خدمة المخزون (أبها).

– كاشير/ ريحانه مول (أبها).

– موظف خدمة أجبان/ عسير مول (أبها).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



