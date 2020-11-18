- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف صحية شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف صحية شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج.
تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:
وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– سكرتيرة طبية (وادي الدواسر).
– فني تعقيم (وادي الدواسر).
– أخصائي جودة (عدد وظيفتين/ الخرج).
– فني تعقيم (عدد وظيفتين/ الخرج).
– صيدلي (عدد وظيفتين/ الخرج).
التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف صحية شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.