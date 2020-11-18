وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا للتأمين

2020-11-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وأبرزت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة وحقوق الملكية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو التسويق).

– مدير أول الاكتوارية/ تطوير المنتجات والابتكار: شهادة البكالوريوس في تخصص الصلة.

– مدير أول حلول النظام المالي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

