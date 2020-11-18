وظائف إدارية شاغرة لدى مشروع مدينة القدية

2020-11-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد أول التدقيق الداخلي.

– مدير التخطيط والتحليل المالي.

– مدير إدارة أصحاب المصلحة.

– مساعد النماذج المالية.

– قانوني/ التنظيم والنزاع.

التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

