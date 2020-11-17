90 وظيفة صحية شاغرة للجنسين بجامعة الملك عبدالعزيز

2020-11-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر عدد (90) وظيفة شاغرة للخريجين والخريجات، والمشغولة بمتعاقدين على اللائحة الصحية لعام 1442هـ، حيث ترغب الإدارة إشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مركز الخدمات الطبية الجامعي، ومركز الملك فهد للبحوث الطبية، ومستشفى الأسنان الجامعي، وكلية التمريض بشطر الطالبات.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالعزيز:

وأبرزت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب تركيبات أسنان (للجنسين).

– طبيب نائب أمراض باطنة (عدد وظيفتين للرجال).

– طبيب مقيم طب الأسنان (عدد 37 وظيفة للجنسين).

– طبيب نائب أشعة (للرجال).

– طبيب نائب طب الأطفال (عدد وظيفتين للرجال).

– طبيب نائب طب عظام (للرجال).

– طبيب نائب طب الأسرة (للنساء).

– أخصائي تمريض (للنساء).

– أخصائي التغذية الإكلينيكية (للنساء).

– أخصائي مختبرات (عدد 4 وظائف للجنسين).

– طبيب مقيم طب وجراحة (عدد 5 وظائف للجنسين).

– مساعد صحي أسنان (عدد وظيفتين للرجال).

– طبيب نائب أمراض النساء والولادة (للنساء).

– أخصائي إدارة خدمات صحية ومستشفيات (عدد 3 وظائف للجنسين).

– فني مساعد طبيب أسنان (عدد 10 وظائف للجنسين).

– فني تركيبات أسنان (عدد وظيفتين للجنسين).

– صيدلي (عدد 6 وظائف للجنسين).

– فني مكافحة عدوى (عدد وظيفتين للجنسين).

– فني تعقيم (عدد وظيفتين للجنسين).

– فني تمريض (عدد 3 وظائف للنساء).

– صيدلي استشاري (عدد 3 وظائف للجنسين).

وبينت الإدارة أن الوثائق المطلوبة هي:

– الهوية الوطنية.

– المؤهل العلمي المطلوب.

– الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية.

– السيرة الذاتية.

– شهادة التصنيف والتسجيل المهني [للوظائف الصحية] سارية المفعول.

التقديم على وظائف جامعة الملك عبدالعزيز:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الجامعة الإلكتروني (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 7 ربيع الآخر 1442هـ، ويستمر لمدة خمسة أيام.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



