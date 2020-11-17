وظائف إدارية شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

2020-11-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التدقيق: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير مراقبة أمن تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

