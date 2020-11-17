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2020-11-17 وظائف لدى الاتصالات السعودية في عدة مجالات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC” عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات وفقاً للتفاصيل التالية : 1- محلل إدارة المعرفة : – بكالوريوس في إدارة الأعمال ، هندسة . – لا يشترط الخبرة أو خبرة عامين . – طبيعة الخبرة NIA . 2- محلل تسويق ، علاقات عامة : – بكالوريوس في إدارة الأعمال ، التسويق ، علاقات عامة . – خبرة في أبحاث السوق أو التسويق الرقمي أو الإعلان والعلاقات العامة أو مجالات تسويق أخرى . – خبرة عامين أو بدون خبرة . 3- أخصائي تطوير أعمال : – بكالوريوس في إدارة الأعمال، التسويق ، المبيعات . – خبرة من 4 إلى 6 أعوام . – شهادة ذات صلة في خدمة تكنولوجيا المعلومات أو إدارة البنية التحتية . وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنه يمكن التقديم ومعرفة التفاصيل عبر الرابط التالي من هنــا.



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