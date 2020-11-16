وظائف شاغرة : وظائف خالية بفندق ماريوت لجميع المؤهلات

يعلن فندق ماريوت ” التجمع الأول – طريق السويس – الطريق الدائري – داخل حي الميراج” عن حاجته إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، بمرتبات مجزية، وذلك للعمل بفرع التجمع الأول، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف فندق ماريوت

مطلوب عدد 15 ويتر. مطلوب عدد 15 مشرف غرف. مطلوب عدد 10 استيوارد.

شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط لجميع الوظائف أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وبالنسبة لوظائف استيوارد يشترط إجادة القراءة والكتابة بدون مؤهل، للجنسين، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، ويقدم الفندق مرتبات مجزية و حوافز و وجبات و مواصلات من وإلى و زي رسمي للوظائف.

وظائف آخري:

بالإضافة إلى تأمينات طبية و اجتماعية، و نظام العمل 8 ساعات، و للراغبين يرجى التقدم للوظائف من خلال تعبئة الاستمارة التالية من خلال الرابط التالي “ وظائف فندق ماريوت” ثم الحضور إلى العنوان التالي ” فندق جي دبليو ماريوت – التجمع الأول – طريق السويس – الطريق الدائري – داخل حي الميراج” يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، و لتواصل من خلال الاتصال بالأرقام التالية : 0114471223 – 01551675148