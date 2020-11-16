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2020-11-16 وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمدينة الرياض. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية: مطور تطبيقات آيفون iOS Developer بكالوريوس نظم معلومات, علوم حاسب, هندسة حاسب, هندسة برمجيات

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال. أخصائي تطوير أعمال Business Development Specialist بكالوريوس تسويق, إدارة أعمال أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تسويق الأعمال والمبيعات. مدير عقود Contract Manager بكالوريوس أو ماجستير ويفضل إدارة أعمال وخبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال المشتريات وإدارة العقود. وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أنه يمكن التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).



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