وظائف هندسية شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا

2020-11-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مستشار الخدمة”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظة الخبر.

شروط وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي في تخصص الهندسة الميكانيكية، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



