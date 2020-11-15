وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

2020-11-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني مختبر العيون.

– أخصائي جراحة العمود الفقري.

– أخصائي مختبر المركز العسكري وبنك الدم.

– ممارس عناية تنفسية/ العناية المركزة للكبار (عدد 7 وظائف).

– مصور موجات فوق صوتية.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



