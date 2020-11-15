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#وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب التجارية في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، وخميس مشيط، وجدة.
تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسوق مرئي (الخبر).
– مساعد مدير متجر (الخبر).
– مسوق/ تاجر مرئي معرض (خميس مشيط).
– مصمم داخلي (للسعوديين/ جدة).
– مسوق/ تاجر مرئي معرض (جدة).
التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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