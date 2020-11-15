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#وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:
وأبرزت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير دعم التطبيقات.
– مسؤول دعم التطبيقات.
– مدير دعاوى التحصيل.
التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:
وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يناير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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