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22 #وظيفة شاغرة لدى شركة الكفاح القابضة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة شاغرة أمنية وفنية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في منطقة تبوك.
تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– حارس أمن (عدد 15 وظيفة).
– سائق نقل ثقيل (عدد 5 وظائف).
– مشرف حراسة أمنية.
– ممرض.
التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يناير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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