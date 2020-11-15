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10 #وظائف شاغرة للجنسين في شركة تطوير التعليم
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وتعليمية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة التربية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة.
تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:
وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مكتب إدارة المشاريع.
– أخصائي علاج وظيفي.
– مقدم رعاية.
– أخصائي نطق وتخاطب.
– مشرف.
– إداري أول.
– سائق.
– معلم تربية خاصة.
– مساعد إداري.
– وكيلة.
التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:
وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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