وظائف إدارية وصحية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

2020-11-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفرع الجامعة في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محرر مواقع إنترنت (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، أو الصحافة، أو الاتصالات الفنية).

– داعم فني أول (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص الدعم الفني، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي تحسين جودة ثاني (الأحساء): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإدارة الصحية، إدارة الجودة والصحة، إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 ربيع الأول 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 14 ربيع الثاني 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

