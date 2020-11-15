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#وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مفتش عمليات الطيران.
– مفتش صلاحية الطيران.
– مفتش السلامة الأرضية.
– مفتش سلامة الملاحة الجوية.
– مفتش سلامة مقصورة الركاب.
التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:
وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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