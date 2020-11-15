وظائف شاغرة لدى مؤسسة النقد

2020-11-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن توفر وظائف شاغرة في الرياض بمسميات أخصائي قانوني مالي، وأخصائي تطوير قطاع مالي.

واشترطت مؤسسة النقد، على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصلاً على مؤهل الماجستير في التخصصات ذات الصلة بالوظيفة مثل إدارة الأعمال والمالية.

كما اشترطت مؤسسة النقد العربي السعودي توافر خبرة في المجال ذي الصلة بالوظيفة.

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن التقديم، على الوظائف من خلال الرابط التالي :