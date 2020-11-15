شكرا لقرائتكم 57 وظيفة في مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - وادي الدواسر

أعلن برنامج مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر عن حاجته لشغل 57 وظيفة شاغرة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف مخصصة للسعوديين والسعوديات فقط على النحو التالي:

استشاري أطفال – عدد 2 – ذكر / أنثى.

استشاري جراحة السمنة – عدد 1 – ذكر / أنثى.

استشاري أنف وأذن – عدد 1 – ذكر / أنثى.

استشاري قسطرة القلب – عدد 1 – ذكر / أنثى.

نائب عناية مركزة – عدد 1 – ذكر / أنثى.

نائب جراحة مخ وأعصاب – عدد 1 – ذكر / أنثى.

مقيم باطنية – عدد 2 – ذكر / أنثى.

مقيم طب أسرة ومجتمع – عدد 1 – ذكر / أنثى.

مقيم أطفال – عدد 3 – ذكر / أنثى.

مقيم طوارئ – عدد 1 – ذكر / أنثى.

مقيم نساء وولادة – عدد 1 – ذكر / أنثى.

صيدلي – عدد 1 – ذكر / أنثى.

فني صيدلة – عدد 2 – ذكر / أنثى.

مساعد طبيب أسنان – عدد 1 – ذكر / أنثى.

أخصائي تركيبات أسنان – عدد 1 – ذكر / أنثى.

أخصائي أشعة – عدد 1 – ذكر / أنثى.

أخصائي علاج طبيعي – عدد 2 – ذكر / أنثى.

أخصائي علاج تنفسي – عدد 1 – ذكر / أنثى.

فني علاج تنفسي – عدد 1 – ذكر / أنثى.

فني تعقيم – عدد 1 – ذكر / أنثى.

فني أشعة – عدد 1 – ذكر / أنثى.

مديرة إدارة التمريض – عدد 1 – أنثى.

مشرفة تمريض – عدد 2 – أنثى.

معلمة إكلينيكية – عدد 1 – أنثى.

قابلة قانونية – عدد 1 – أنثى.

ممرضة أطفال – عدد 1 – أنثى.

ممرضة مناظير جراحية – عدد 1 – أنثى.

ممرض/ممرضة عناية مركزة – عدد 3 – ذكر / أنثى.

ممرضة تنويم نساء – عدد 2 – أنثى.

ممرض / ممرضة طوارئ – عدد 2 – ذكر / أنثى.

ممرض / ممرضة تنويم رجال – عدد 4 – ذكر / أنثى.

ممرضة حديثي الولادة – عدد 4 – أنثى.

ممرضة عيادات خارجية – عدد 5 – أنثى.

ممرض / ممرضة عمليات – عدد 2 – ذكر / أنثى.

سكرتيرة طبية – عدد 1 – أنثى.

ومن ضمن الشروط العامة: التقدم على وظيفة واحدة فقط ولن يقبل الطلب غير المكتمل

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة وأن يكون لائقاً طبياً للقيام بمهام العمل.

اجتياز ما تقرره إدارة المستشفى من اختبارات أو مقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة.

للمتقدمين للوظائف الطبية والصحية إرفاق تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارٍ المفعول.

وأوضح برنامج مستشفى القوات المسلحة أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)، وذلك في موعد أقصاه الخميس 1442/4/11هـ – الموافق 2020/11/26م.

