205 وظائف شاغرة للرجال والنساء عبر بوابة العمل عن بعد

2020-11-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية من خلال بوابة العمل عن بعد، عن توفر (205) وظائف شاغرة للرجال والنساء لحملة كافة المؤهلات، بمختلف المناطق، والوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب المواصلات، البعد الجغرافي أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر حسب بالشروط التالية:

الشروط:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة (سعودي الجنسية)

أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة

إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة

حساب أبشر مفعل

المزايا:

زيادة فرص العمل وتنوعها

توفير تكلفة المواصلات والتنقل

مرونة في زمان ومكان العمل

المزايا لذوي الإعاقة:

إدماج العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل

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خلق فرص مناسبة

تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي

طريقة التسجيل:

زيارة بوابة العمل عن بعد

اضغط على أيقونة التسجيل (خيار > الباحث عن عمل)

أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة

عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية

عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة، كما يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: https://teleworks.sa/ar/jobs



