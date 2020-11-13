30 وظيفة شاغرة للنساء في مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر

2020-11-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للنساء، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سكرتير طبي.

– ممرضة عمليات (عدد وظيفتين).

– ممرضة عيادات خارجية (عدد 5 وظائف).

– ممرضة عناية مركزة حديثي الولادة (عدد 4 وظائف).

– ممرضة تنويم رجال (عدد 4 وظائف).

– ممرضة طوارئ (عدد وظيفتين).

– ممرضة تنويم نساء (عدد وظيفتين).

– ممرضة عناية مركزة (عدد 3 وظائف).

– ممرضة قسم المناظير.

– ممرضة قسم أطفال.

– قابلة.

– معلمة تمريض.

– مشرفة تمريض (عدد وظيفتين).

– مديرة إدارة تمريض.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



