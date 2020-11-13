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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر
لحمَلة شهادة البكالوريوس والدبلوم
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:
وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول العلاقات الحكومية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو شهادة الدبلوم العالي.
– مدير الإنشاءات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الهندسة المعمارية، أو إدارة البناء).
– مدير إنشاءات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الهندسة المعمارية، أو إدارة البناء، أو هندسة البناء).
التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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