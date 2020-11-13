وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن

2020-11-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في محافظة الرياض، والجبيل، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل مبيعات (الرياض).

– مستشار رئيسي إدارة المواهب (الرياض).

– فني محلل (الجبيل).

– رئيس التطوير التنظيمي (الرياض).

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– مشرف أول المواد الخام (جازان).

– مشغل لوحة (الجبيل).

– مشرف والصيانة والتخطيط (جازان).

– مستشار رئيسي إستراتيجية البتروكيماويات (الرياض).

– مهندس التحكم في العمليات (الجبيل).

– مستشار الصحة والسلامة والبيئة (الرياض).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



