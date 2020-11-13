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2020-11-13 وظائف شاغرة للجنسين في جمعية رعاية الأيتام بطريف متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت جمعية رعاية الأيتام بطريف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في محافظة طريف. تفاصيل وظائف جمعية رعاية الأيتام بطريف: وبينت الجمعية أن الوظائف المتاحة وفق المسميات والشروط التالية: . محاسب (للجنسين): – بكالوريوس محاسبة. – التعامل مع البرامج المحاسبية الإلكترونية. – الإلمام بإعداد الخطط والموازنات التقديرية. – العمر لا يقل عن 25 سنة. – يفضل خبرات سابقة. Advertisements . مشرف مشاريع خيرية وتنموية (للرجال): – مؤهل تعليمي مناسب (ثانوي فما فوق). – إجادة استعمال الحاسب الآلي والإنترنت. – لديه خبرة سابقة بالعمل الخيري، ولديه عدد ساعات تطوعية مناسبة. – لا يقل عمره عن 22 سنة. طريقة التقديم على وظائف جمعية رعاية الأيتام بطريف: أوضحت الجمعية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة الوظائف بموقع الجمعية الإلكتروني (هنا)، والتقديم مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 1 ربيع الآخر1442هـ. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الروابط التالية: للتقديم على وظيفة محاسب، اضغط (هنا) للتقديم على وظيفة مشرف مشاريع، اضغط (هنا)



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