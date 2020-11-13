وظائف صحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

2020-11-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي العناية المركزة للبالغين (الأحساء).

– مساعد تقني مخطط صدى القلب (الأحساء).

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– فني أول القلب والأوعية الدموية/ مختبر قسطرة القلب (الظهران).

– طبيب أمراض الكلى (الأحساء).

– أخصائي جراحة العظام (الظهران).

– ممرض أول (رأس تنورة).

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



