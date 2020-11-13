وظائف شاغرة : إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 13/11/2020

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وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية، نتابع اليوم الجمعة 13/11/2020، عرض جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط على مصر فايف، و تعتبر جريدة الوسيط من كبرى الصحف المصرية والعربية التي تنشر العديد من فرص العمل الشاغرة في مختلف التخصصات ولكافة المؤهلات، و المقدمة من كبرى الشركات والهيئات والمكاتب والمصانع، ونستعرض الآن عرض إعلانات وظائف الوسيط لليوم.
نشرت جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة 13/11/2020، مجموعة متميزة من فرص العمل الشاغرة لجميع المؤهلات من ” سكرتارية ومهندسين وفنيين و شيفات ووظائف إداريه وسائقين وعمال وأفراد امن ومحاسبين ومضيفات وتلى سيلز وصيادلة ومدرسين وممرضات وموظفين استقبال وغيرها من الوظائف المتميزة، وننشر الآن اهم الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات والمصانع على مصر فايف.
وظائف آخري:
وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 13/11/2020
- مطلوب سائقين لشركة تجارية كبرى.
- وظائف خالية بمطبعة بجسر السويس.
- وظائف خالية بشركة صناعية كبرى بالمهندسين.
- مطلوب أفراد امن للعمل فورا بشركة كبرى بالسادس من أكتوبر.
- وظائف خالية بمصنع سحب بلاستيك بالمنطقة الصناعية جسر السويس.
- وظائف خالية بشركة أدوية بالمهندسين.
- مطلوب محاسبين للعمل فورا بشركة كبرى بالعبور.
- وظائف خالية بشركة امن كبرى.
- فرص عمل بشركة تجارية كبرى بالقاهرة والجيزة.
- وظائف خالية بشركة Mr Baker بالشيخ زايد.
وننشر الآن بالصور إعلانات وظائف جريدة الوسيط لليوم الجمعة 13/11/2020.
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