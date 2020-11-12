10 #وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الكفاح القابضة

2020-11-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في منطقة تبوك.

تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إداري مساعد موقع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة)، أو أي مجال ذي الصلة.

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– مهندس موقع مدني (عدد 3 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، أو الهندسة الإنشائية، أو البناء)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مهندس موقع معماري (عدد 3 وظائف): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة المعمارية.

– مسؤول السلامة (عدد 3 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة السلامة، أو الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

