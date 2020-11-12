- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف صحية شاغرة للجنسين في الخدمات الصحية بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف صحية شاغرة للجنسين في الخدمات الصحية بالجبيل
للرجال والنساء من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه والبورد
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.
تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– استشاري أمراض الجهاز الهضمي.
– فني مختبر (للسعوديين).
– استشاري جراحة الأطفال.
التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف صحية شاغرة للجنسين في الخدمات الصحية بالجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.