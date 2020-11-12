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#وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة النهدي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف السفر والفعاليات.
– مدير قسم مشتريات الرعاية الصحية.
التقديم على وظائف شركة النهدي الطبيّة:
وأوضحت شركة النهدي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020م.
وأشارت شركة النهدي الطبية إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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