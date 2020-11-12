وظائف إدارية شاغرة لدى شركة زين للاتصالات

2020-11-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة زين للاتصالات:

وأبرزت شركة زين، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي أول تطوير التسويق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير المخاطر واستمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير أول الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو علوم الكمبيوتر).

التقديم على وظائف شركة زين للاتصالات:

وأوضحت شركة زين أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

