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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مصفاة سامرف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين من الخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.
تفاصيل وظائف شركة مصفاة سامرف:
وأبرزت شركة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس مشروع كهرباء (للخريجين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، هندسة الإلكترونيات).
– مراجع داخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو الهندسة).
التقديم على وظائف شركة مصفاة سامرف:
وأوضحت شركة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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