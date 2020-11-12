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#وظائف إدارية شاغرة للجنسين بهيئة التخصصات الصحية
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:
وأبرزت الهيئة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس قسم المحتوى: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الترجمة، واللغة الإنجليزية)، أو المجالات ذات الصلة.
– أخصائي الحوكمة والمخاطر والامتثال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو أمن المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.
التقديم على وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:
وأوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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