40 #وظيفة شاغرة للجنسين في شركة الأهلي إسناد

2020-11-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (40) وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة الأهلي إسناد:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– محصل (عدد 20 وظيفة/ جدة).

– محام (عدد 20 وظيفة/ الرياض، وجدة).

التقديم على وظائف شركة الأهلي إسناد:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 فبراير 2021.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

