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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة المراعي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة المراعي:
وأبرزت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير الإنتاج: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو العلاقات العامة)، أو ما يعادلها.
– منسق سلامة الأقسام (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصص الصحة والسلامة، أو ما يعادلها.
التقديم على وظائف شركة المراعي:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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