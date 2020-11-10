وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

2020-11-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي معلومات المشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

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– محاسب مشروع (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مساعد تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصص .

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة البناء).

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



