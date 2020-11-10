وظائف إدارية وهندسية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

2020-11-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير مكتب: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الدراسات التجارية، أو الآداب، أو الإدارة العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة البكالوريوس.

– مُخزن كميات: شهادة البكالوريوس في مجال هندسي ذي الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 ربيع الأول 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 2 ربيع الآخر 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)



