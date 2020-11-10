وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS السعودية

2020-11-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تقني (الرياض).

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– مشرف فني متجر الأسلحة/ التايفون (الطائف).

– مشرف خلية تدريب تحميل الأسلحة/ التايفون (الطائف).

– فني ميكانيكي (الطائف).

– مشرف الأسلحة/ التايفون (الطائف).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

