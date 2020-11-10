وظائف إدارية شاغرة في شركة بنده للتجزئة

2020-11-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب تجزئة أول (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

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– رئيس مفاهيم التسويق (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو تطوير الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– رئيس قسم المشاركة الرقمية (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو تطوير الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير فئات الأغذية الطازجة/ اللحوم (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

