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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في البنك السعودي الفرنسي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:
وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول اختبار النظام المصرفي.
– مدير مكتب إدارة المشاريع.
– مدير أول تحديث التطبيقات وإيقاف التشغيل وعمليات الأعمال.
– أخصائي ترحيل وإدارة البيانات.
– مسؤول إدارة تغيير النظام المصرفي.
– مدير الخدمات الفنية/ مهندس تقني.
– محلل الأعمال.
– مدير الخدمات الفنية/ مدير الإصدار.
التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يناير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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