13 #وظيفة إدارية شاغرة لدى الجمارك السعودية

2020-11-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الجمارك السعودية عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدقق أول.

– مساعد مستشار.

– مأمور عهدة/ إدارة المستودعات.

– رئيس قسم علاقات التقنية.

– أخصائي أول تخطيط تقني.

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– رئيس قسم إدارة أداء التقنية.

– رئيس قسم أول الشبكات/ البنية التحتية.

– مشرف أول أنظمة الحوسبة الافتراضية/ البنية التحتية.

– محلل إدارة الهوية أول/ البنية التحتية.

– كبير أخصائيين شبكات/ البنية التحتية.

– كبير أخصائيين خصوصية وحماية البيانات/ البنية التحتية.

– كبير أخصائيين اتصالات/ البنية التحتية.

– كبير أخصائيين إدارة الهوية/ البنية التحتية.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

